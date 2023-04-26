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Посольство РФ: Запад готовит Украине роль радиоактивного могильника

0:41
Политика

Заявление Великобритании о поставке урановых снарядов ВСУ — чёткий сигнал Запада, заявили в посольстве России в Лондоне.

Посольство РФ: Запад готовит Украине роль радиоактивного могильника

Как подчеркнули в дипмиссии, иностранные партнёры Украины отвели стране роль "радиоактивного могильника".

"Теперь уже окончательно ясно, что этой стране Западом уготована роль не только антироссийского военного полигона, но и радиоактивного "могильника", — сообщили в посольстве.

Ранее заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи сообщил, что Лондон передал ВСУ тысячи урановых снарядов, но за тем, что с ними делают украинские националисты, страна не следит.

 

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План наступления ВСУ слит! Теперь ясно, где ударит враг
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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