Профессор Бессель о возобновлении страхования взорванного "Северного потока": заранее всё делают

1:27 Your browser does not support the audio element. Экономика

Исполнительный вице-президент НьюТек Сервисез, профессор РГУ нефти и газа им. И. М.Губкина Валерий Бессель в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал возобновление страхования повреждённого газопровода "Северный поток" немецкими страховыми компаниями Allianz и Munich Re.

Эксперт считает, что таким образом Германия заранее готовит почву для возобновления поставок российского газа в будущем, потому что другой альтернативы, кроме топлива из РФ, у Европы просто нет: сжиженный газ из США становится слишком дорогим, а больше европейцам энергоресурсы взять неоткуда.

"Американцы могут снизить поставки сжиженного природного газа добывающего из сланцевых отложений. Это связано с финансовыми проблемами, которые возникают при этом. Это становится невыгодным. И тогда Европа останется вообще без газа. Так как газ взять на рынке негде, они вернутся к поставкам российского газа, заранее всё делают", — объяснил Бессель.

Профессор напомнил, что немецкие страховые компании никогда бы ничего не стали делать себе в убыток. Значит, они рассчитывают на то, что этот трубопровод кто-то будет оплачивать.

Ранее стало известно о том, что две страховые компании из Германии - Allianz и Munich Re — возобновили страхование взорванного газопровода "Северный поток".

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