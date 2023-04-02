Журналист Херш предрёк скорую политическую катастрофу Байдену из-за подрывов "Северных потоков"

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Американский журналист Сеймур Херш дал прогноз ситуации в США в ближайшие месяцы. По его мнению, американского президента Джо Байдена уже в середине этого года ждёт политическая катастрофа.

Херш считает, что виной всему коллапс европейской экономики, причиной которого стали заоблачные цены на энергоносители после введения антироссийских санкций. В этом, считает журналист, мировое сообщество обвинит США и лично Байдена.

"Я не думаю, что кто-то поддерживает постоянные крики Белого дома в адрес России и Китая", — заявил Херш.

При этом журналист отметил, что пока речь о разрыве американо-германских отношений не идёт. Однако, Норвегию уже воспринимают не иначе, как "маленькую собачку" США после подрыва "Северных потоков".

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