Американский журналист Сеймур Херш дал прогноз ситуации в США в ближайшие месяцы. По его мнению, американского президента Джо Байдена уже в середине этого года ждёт политическая катастрофа.
Херш считает, что виной всему коллапс европейской экономики, причиной которого стали заоблачные цены на энергоносители после введения антироссийских санкций. В этом, считает журналист, мировое сообщество обвинит США и лично Байдена.
"Я не думаю, что кто-то поддерживает постоянные крики Белого дома в адрес России и Китая", — заявил Херш.
При этом журналист отметил, что пока речь о разрыве американо-германских отношений не идёт. Однако, Норвегию уже воспринимают не иначе, как "маленькую собачку" США после подрыва "Северных потоков".
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