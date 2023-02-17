Профессор кафедры государственной политики МГУ, президент Академии политической науки (АПН) Олег Шабров рассказал Pravda.Ru, с какими последствиями столкнутся США из-за подрыва "Северных потоков".

"Даже если и есть возможность что-то аналогичное предпринять в отношении США, наше руководство этого не сделает. Есть, конечно, военные способы. Можно вызвать волну цунами на юге США и смыть там города. Однако такой шаг может вызвать реакцию в виде серьёзного военного ответа. Поэтому я бы не стал бряцать оружием. Не надо следовать в русле США. Мы все-таки немножко другие — Россия", — сообщил Шабров.