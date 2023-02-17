Профессор кафедры государственной политики МГУ, президент Академии политической науки (АПН) Олег Шабров рассказал Pravda.Ru, с какими последствиями столкнутся США из-за подрыва "Северных потоков".
"Даже если и есть возможность что-то аналогичное предпринять в отношении США, наше руководство этого не сделает. Есть, конечно, военные способы. Можно вызвать волну цунами на юге США и смыть там города. Однако такой шаг может вызвать реакцию в виде серьёзного военного ответа. Поэтому я бы не стал бряцать оружием. Не надо следовать в русле США. Мы все-таки немножко другие — Россия", — сообщил Шабров.
Ранее американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш заявил, что США столкнутся с колоссальными политическими последствиями из-за подрыва российских трубопроводов.
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Около четырёх утра ракетоносцы Черноморского флота РФ атаковали военные и инфраструктурные объекты на территории Украины.