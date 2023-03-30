Березин: новый логотип МТС без знаменитого яйца позволит компании громко напомнить о себе

1:31 Your browser does not support the audio element. Экономика

МТС нужен новый логотип ради модернизации и привлечения внимания общественности. Такое мнение выразил президент Гильдии Маркетологов Игорь Березин, комментируя в интервью Pravda.Ru решение компании провести ребрендинг.

По его словам, МТС — это известная и узнаваемая компания на своём рынке. Он напомнил, что яйцо в её логотипе появилось 20 лет назад, вызвав много разговоров, шуток и споров. Как пояснил эксперт, постепенно люди к нему привыкли, поэтому компания решила обновиться.

"Это такая работа по освежению фирменного стиля, хороший способ напомнить о себе, дать ещё одну тему для разговора. Сейчас многие начнут обсуждать рестайлинг. Кто-то будет ругать, кто-то будет хвалить. Компания решила не просто заплатить за рекламу, а вбросить тему для обсуждения, в которой будет звучать её название", — считает Березин.

Он также обратил внимание на то, что такие крупные компании, как Pepsi и "Билайн", недавно тоже объявили о планах осуществить ребрендинг. Это нормальная практика для крупных организаций, резюмировал специалист.

Ранее президент МТС Вячеслав Николаев сообщил в интервью РБК, что вскоре компания уберёт знаменитое яйцо со своего логотипа. На нём появится квадрат красного цвета с буквами М, Т и С по периметру.

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