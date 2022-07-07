Ксения Собчак сообщила об открытии в России Starbucks под новым названием. Журналистка считает, что новая сеть кофеен получится удачнее, чем импортозамещённый "Макдональдс".
Собчак рассказала, что новым владельцем кофейного бизнеса станет основатель компании Pinskiy&Co Антон Пинский.
"Пинскому отдадут право аренды на все площадки с ремонтом. Но ему нельзя будет использовать продукцию, технологии и имя Starbucks", — объяснила звезда ТВ и интернета.
Журналистка предполагает, что ребрендинг будет проведён достойно. Такие выводы она сделала, исходя из личности нового владельца бизнеса, который имеет большой опыт в сфере общепита. Он курирует более 80-ти различных проектов, среди которых рестораны, ночные клубы и даже сыроварня.
"В этот раз позорища под названием "Вкусно и точка" скорее всего не будет. Вполне себе модный, вменяемый человек со вкусом, без колхоза в голове (и одежде)", — поделилась своим мнением Ксения Анатольевна.
Ранее Гарик Харламов решил, что вместо Рональда Макдональда сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно и точка" должен представлять мужик из "Деревни дураков".
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