Splash: греческие собственники увеличивают долю рынка экспорта российской нефти

1:36 Your browser does not support the audio element. Экономика

Основную часть российской нефти по морю сейчас вывозят греческие танкеры. Они значительно увеличили долю рынка.

После того, как 5 декабря 2022 года вступил в силу запрет на экспорт российской нефти, греческие суда начали увеличивать свою долю на рынке перевозок. Греческим и другим иностранным судовладельцам разрешено вывозить сырую нефть и нефтепродукты из России по установленному потолку цен. Правда, после введения потолка цен объёмы российской нефти, перевозимой греческими операторами, ощутимо сократились. Аналитики связывают это с нежеланием владельцев работать в новый реальности, пока не будут поняты все имеющиеся препятствия на пути соблюдения требований, как сообщает издание Splash.

Участие греческих операторов в перевозке российской нефти неуклонно растёт и уже приближается к уровню до введения запрета. Украинское правительство пытается оказать давление на некоторые известные греческие судоходные компании. К примеру, их добавляют на сайт "Война и санкции", созданный правительством Украины. Этот портал освещает людей и корпорации, которые уже подверглись санкциям с начала СВО, а также предлагает дополнительных "кандидатов".

По данным агентства S&P Global Market Intelligence, количество судов с "более широким потенциалом риска в связи с антироссийскими санкциями" оценивается в 1 900. И подавляющее большинство из них принадлежит грекам.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.