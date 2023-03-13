Аналитик порекомендовал россиянам хранить часть сбережений в долларах или евро

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

Инфляция "съедает" около 50% сбережений граждан России. Об этом сообщил аналитик брокерской компании Freedom Finance Global Владимир Чернов.

В интервью vostokmedia.com он отметил, что по итогам января 2023 года инфляция в РФ достигла 11,8%. По его словам, размер средних процентных ставок по рублевым депозитам в банковских организациях не превышает 6-7%.

"Поэтому всё-таки есть смысл задуматься о том, чтобы переложить часть сбережений в валюту", — считает специалист.

Он также охарактеризовал доллар и евро в качестве крепких и надёжных валют, в которых можно хранить накопленные средства. При этом эксперт напомнил о жёстких валютных ограничениях, действующих в РФ. Чернов посоветовал россиянам присмотреться к иностранным финансовым учреждениям из дружественной юрисдикции для хранения накоплений.

Специалист добавил, что в 2023 году доллар способен вырасти до 80-90 рублей.