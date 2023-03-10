РИА Новости: Россия нашла новое мощное оружие для влияния на мир

1:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

Недавно Министерство сельского хозяйства США признало, что его прогноз по экспорту пшеницы из России остаётся высоким — на уровне 43,5 миллиона тонн. В сезоне 2022-2023 годов РФ планирует поставлять ещё больше — 55-60 млн тонн, что является самым высоким показателем за последние пять лет. Обозреватель РИА Новости Кирилл Стрельников отмечает, что наша страна прочно овладела мощным рычагом влияния на мировую политику и экономику, значение которого год от года будет только нарастать.

Поставкой зерновых культур Россия обеспечивает продовольственную безопасность более чем в 130 государствах. Коллективный Запад прекрасно осознаёт, что любые попытки сократить влияние РФ по обеспечению планеты зерновыми культурами мгновенно вызовут в мире катаклизмы гигантского масштаба. Поэтому нашу страну вывели из санкционных списков. Западные страны лихорадочно пытаются продлить действие зерновой сделки.

В 2018 году Владимир Путин отмечал, что заработок России на продовольствии не меньше, чем на экспорте оружия. Однако на рынке зерновых культур нашу страну заменить некем, поэтому она ещё больше будет влиять на глобальную политику.

"Наши недрузья могут из подлости и зависти отменить "Лебединое озеро" или русский язык, но русский хлеб они отменить не смогут. Русофобия — отличный товар, но масло на него не намажешь, а кушать хочется всегда", — заключил Стрельников.

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