Переговоры по продлению черноморской зерновой сделки под эгидой ООН застопорились. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждения.
Собеседник агентства проинформировал, что переговорный процесс со стороны Турции и ООН идёт, предлагаются разные варианты. Однако возникла тупиковая ситуация, из-за которой неясно, будет ли инициатива иметь продолжение. Непонятно, удастся ли получить гарантии по выходу российской агропродукции и аммиака на мировые рынки.
"Необходимо в сжатые сроки урегулировать эти моменты", — говорится в сообщении источника.
Срок сделки истекает 18 марта. Собеседник агентства надеется, что контакты на высшем уровне поспособствуют дальнейшему успеху переговоров.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военный эксперт Шурыгин заявил, что одной из целей атаковавших Брянскую область террористов является провоцирование российского командования на проведение крупной войсковой операции.