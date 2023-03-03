РИА Новости: переговоры по зерновой сделке зашли из-за отсутствия гарантий для России

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Переговоры по продлению черноморской зерновой сделки под эгидой ООН застопорились. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждения.

Собеседник агентства проинформировал, что переговорный процесс со стороны Турции и ООН идёт, предлагаются разные варианты. Однако возникла тупиковая ситуация, из-за которой неясно, будет ли инициатива иметь продолжение. Непонятно, удастся ли получить гарантии по выходу российской агропродукции и аммиака на мировые рынки.

"Необходимо в сжатые сроки урегулировать эти моменты", — говорится в сообщении источника.

Срок сделки истекает 18 марта. Собеседник агентства надеется, что контакты на высшем уровне поспособствуют дальнейшему успеху переговоров.