Герасимов: Россия наращивает своё производство на фоне западных санкций

1:20 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия сократила поставки энергоресурсов в Европу, но топливо продолжает поступать на Запад окружными путями через подставные фирмы: смешанная нефть идёт через Тунис и Марокко по другим документам. Об этом заявил эксперт в области безопасности, военный аналитик Игорь Герасимов, комментируя Pravda.Ru рекордный товарооборот между Россией и Евросоюзом.

"Мы ничего не проиграли. Товарооборот по энергоресурсам у нас выиграл, а Евросоюз стал платить в три раза дороже", — указал специалист.

Россия наращивает своё производство, программа "параллельный импорт" работает, отметил Герасимов. Товары в основном идут через юг, через страны БРИКС, Египет и Турцию. Однако экспорт в России сократился до минимальных значений. Аналитик отметил, что санкции работают против европейских продавцов, в то время как экономическая ситуация в России стабильна.

"Санкции бьют по Европе, по европейскому потребителю. Россия переориентировалась и начала развивать своё производство", — подчеркнул собеседник Pravda.Ru.

Товарооборот между Россией и государствами Евросоюза по итогам 2022 года достиг максимума за восемь лет.

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