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Антон Куликов

Торговля между Россией и ЕС достигла максимума за восемь лет. Как такое возможно?

3:01
Экономика

Товарооборот между Россией и государствами Евросоюза по итогам 2022 года достиг максимума за восемь лет. При этом, в прошлом году ЕС ввёл девять пакетов антироссийских санкций. Вообще их десять, но десятый был введён в феврале этого года, так что не считается.

Торговля между Россией и ЕС достигла максимума за восемь лет. Как такое возможно?

Ещё один исторический максимум прошлого года — импорт товаров из России в государства Европейского сообщества. Или почти максимум, если быть точным, всё же меньше показателей 2012 года. Но разница настолько ничтожна, что ею можно пренебречь.

Ввоз товаров из России в Евросоюз в прошлом году вырос на четверть и достиг 203,4 миллиарда евро. Это лишь на 230 миллионов меньше исторического максимума 2012 года (203,6 миллиарда евро), сообщает РИА "Новости".

При этом экспорт из Евросоюза в Россию снизился на 38,1% — до минимальных с 2005 года 55,2 миллиарда евро.

Но даже такое значительное снижение экспорта из стран ЕС не помешало достичь максимального с 2014 года уровня товарооборота: он вырос за год на 2,3% — до 258,6 миллиарда евро.

В результате дефицит Евросоюза в торговле с Россией по итогам года оказался на уровне рекордных 148,2 миллиарда евро, что вдвое больше показателя годом ранее.

Понятно, дело в том, что страны Евросоюза, объявляя о санкциях и эмбарго в отношении российских экспортных товаров, старались по максимуму эти самые товары импортировать. До тех пор, пока ограничения не вступали в силу.

Что же касается падения европейского экспорта, то и здесь всё тоже объяснимо, поскольку санкции ЕС коснулись многих групп товаров, которые традиционно поставлялись из стран сообщества в Российскую Федерацию.

Сами же еврочиновники говорили о том, что санкции коснулись 49% экспорта стран ЕС в Россию. Причём говорили об этом не без гордости. Как будто здесь есть, чем гордиться.

Отметим, что Евросоюз ввёл эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов из России. Поскольку действовать эти ограничения начали в декабре прошлого года и в начале нынешнего, то соответственно, влияния на данные 2022 года они фактически не оказали.

Так что в этом году повторения прошлогодних рекордов едва ли стоит. С другой стороны, едва ли кто мог прогнозировать, что при таком количестве санкций в 2022 году могут быть установлены какие-то рекорды. Но тем не менее.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы евросоюз
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