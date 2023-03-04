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Санкции "работают": показатели импорта России вернулись на уровень 2020 года

1:42
Экономика

Показатели российского импорта по основным направлениям вернулись на уровень 2020 года, сообщает американское агентство Bloomberg, которое ссылается на анонимного европейского дипломата (но зато высокопоставленного).

Санкции "работают": показатели импорта России вернулись на уровень 2020 года

По его словам, это касается в том числе микросхем и чипов западного производства, которые поставляются в Россию через третьи страны. Значительную роль в компенсации снижения экспорта из стран Европы сыграл также Китай, цитирует ТАСС сообщение американского агентства.

Соответственно, этот европейский дипломатический источник сообщил, что в ЕС обсуждают возможности ужесточения мер экспортного контроля. 

Кроме того, на прошлой неделе Группа семи (G7) объявила о создании специального механизма по контролю за выполнением экспортных ограничений.

Стоит добавить, что американские высокопоставленные чиновники уже совершили визиты в государства, которые не присоединились к западным санкциям. Речь в том числе об Объединённых Арабских Эмиратах, Турции и других.

В этих странах, как заявляли сами американцы, они предупреждали относительно недопустимости помощи России в обходе санкций. То есть давление идёт фактически открытое, скрывать его и не пытаются. Надо полагать, что в дальнейшем страны коллективного Запада будут пытаться такое давление усиливать.

Собственно, об этом уже и заявлено - все эти "специальные механизмы" и так далее. Надо полагать, что в эти туры по странам, неприсоединившимся к западным санкциям, отправятся и чиновники Евросоюза.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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