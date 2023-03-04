Санкции "работают": показатели импорта России вернулись на уровень 2020 года

1:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

Показатели российского импорта по основным направлениям вернулись на уровень 2020 года, сообщает американское агентство Bloomberg, которое ссылается на анонимного европейского дипломата (но зато высокопоставленного).

По его словам, это касается в том числе микросхем и чипов западного производства, которые поставляются в Россию через третьи страны. Значительную роль в компенсации снижения экспорта из стран Европы сыграл также Китай, цитирует ТАСС сообщение американского агентства.

Соответственно, этот европейский дипломатический источник сообщил, что в ЕС обсуждают возможности ужесточения мер экспортного контроля.

Кроме того, на прошлой неделе Группа семи (G7) объявила о создании специального механизма по контролю за выполнением экспортных ограничений.

Стоит добавить, что американские высокопоставленные чиновники уже совершили визиты в государства, которые не присоединились к западным санкциям. Речь в том числе об Объединённых Арабских Эмиратах, Турции и других.

В этих странах, как заявляли сами американцы, они предупреждали относительно недопустимости помощи России в обходе санкций. То есть давление идёт фактически открытое, скрывать его и не пытаются. Надо полагать, что в дальнейшем страны коллективного Запада будут пытаться такое давление усиливать.

Собственно, об этом уже и заявлено - все эти "специальные механизмы" и так далее. Надо полагать, что в эти туры по странам, неприсоединившимся к западным санкциям, отправятся и чиновники Евросоюза.

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