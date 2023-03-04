В ЕС признали, что отказ от российской нефти ведёт к разбалансировке рынка

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Отказ мирового сообщества от российской нефти внесёт в рынок чёрного золота неприятные корректировки и приведёт к дисбалансу, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

По его словам, кроме того, Запад и Евросоюз "не обеспокоены" торгово-экономическими отношениями между Россией и Индией.

"Мы знаем, что рынок нефти должен быть сбалансированным, и, если все в мире не будут покупать российскую нефть, у нас будут проблемы, потому что рынок будет очень несбалансированным", — заявил Боррель журналистам.

По его словам, все заявления о том, что западные политики переживают из-за закупки российской нефти Нью-Дели — неправда. И если Индии "хорошо", то для Запада это "не проблема".

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