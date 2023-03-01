Россия вернула показатели производства сырой нефти к досанкционным. Как пояснил в беседе Pravda.Ru аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов, произошло это на фоне увеличения экспорта в страны-переработчики чёрного золота, к примеру, такие как Китай и Индия.
Эксперт подчеркнул, что речь идёт о сыром чёрном золоте. Тогда как экспорт нефтепродуктов сократился.
"Россия может продавать нефтепродукты только через Китай и Индию, но эти страны являются крупнейшими переработчиками нефти в мире. Таким образом, этим странам удобнее купить российскую нефть, переработать её и продать на внешнем рынке. Увеличивая экспорт нефти, российские компании стараются компенсировать просадку в экспорте нефтепродуктов", — пояснил аналитик.
Как подчеркнул Демидов, кроме того, с февраля текущего года значительно снизили пошлины на торговлю "сырцом", что мотивировало корпорации торговать нефтью, а не готовыми нефтепродуктами.
Что же касается сокращения Россией добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, которое вызвало на Западе и ЕС истерические настроения, то эксперт назвал две причины:
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