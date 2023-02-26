ЕС "активировал" новый пакет санкций против России

1:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

Евросоюз ввёл в действие новый, десятый пакет санкций против России. Так, по словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, рестрикции направлены на тех, кто "играет важную роль в агрессивной войне".

Он же и сообщил о том, что санкции ведены в действие. О новом, десятом, пакете рестрикций против России, в ЕС не могли договориться несколько дней.

"Принят 10-й пакет санкций", — написал Боррель на странице в Сети.

По данным Еврокомиссии, пакет рестрикций оценивается в 11,4 миллиарда евро. На фоне этого, по информации организации, экспорт ЕС сократится в нашу страну почти на 50 процентов, импорт — практически на 60.

Также в его рамках вступили в силу следующие ограничения:

санкции против банков, меры по замороженным активам,

запрет некоторых СМИ,

персональные санкции,

запрет для граждан и юрлиц из РФ бронировать мощности для хранения газа на территории ЕС.

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