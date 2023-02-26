Евросоюз ввёл в действие новый, десятый пакет санкций против России. Так, по словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, рестрикции направлены на тех, кто "играет важную роль в агрессивной войне".
Он же и сообщил о том, что санкции ведены в действие. О новом, десятом, пакете рестрикций против России, в ЕС не могли договориться несколько дней.
"Принят 10-й пакет санкций", — написал Боррель на странице в Сети.
По данным Еврокомиссии, пакет рестрикций оценивается в 11,4 миллиарда евро. На фоне этого, по информации организации, экспорт ЕС сократится в нашу страну почти на 50 процентов, импорт — практически на 60.
Также в его рамках вступили в силу следующие ограничения:
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