Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Немцы усыпали цветами подбитый на Украине российский танк Т-72, который установили в Берлине
WP: Киев перестаёт верить в собственную победу над Россией
Поляки заметили "двойника" Зеленского во время встречи с Байденом: "Сразу два наркомана"
США запретили поставлять в Белоруссию и Россию смартфоны дороже 300 долларов
Опубликовано видео ракетного удара ВСУ по карете скорой помощи в Донецке
ВСУ заявили BBC, что тяжёлые бои с ВС РФ за Угледар идут круглосуточно
Анастасия Волочкова ответила на хейт в наряде куклы: "Чтобы у вас был повод обсуждать"
RT: российские десантники на квадроциклах работают по позициям ВС Украины под Кременной
Артиллеристы 132-й бригады ДНР нанесли точные удары по позициям ВСУ на Донецком направлении

ЕС "активировал" новый пакет санкций против России

1:06
Экономика

Евросоюз ввёл в действие новый, десятый пакет санкций против России. Так, по словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, рестрикции направлены на тех, кто "играет важную роль в агрессивной войне".

ЕС "активировал" новый пакет санкций против России

Он же и сообщил о том, что санкции ведены в действие. О новом, десятом, пакете рестрикций против России, в ЕС не могли договориться несколько дней.

"Принят 10-й пакет санкций", — написал Боррель на странице в Сети.

По данным Еврокомиссии, пакет рестрикций оценивается в 11,4 миллиарда евро. На фоне этого, по информации организации, экспорт ЕС сократится в нашу страну почти на 50 процентов, импорт — практически на 60.

Также в его рамках вступили в силу следующие ограничения:

  • санкции против банков, меры по замороженным активам,
  • запрет некоторых СМИ,
  • персональные санкции,
  • запрет для граждан и юрлиц из РФ бронировать мощности для хранения газа на территории ЕС.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Опубликованы данные дневника боевика ВСУ, воевавшего в Артёмовске

Военный ВСУ в Артёмовске вёл мрачный дневник.

The Economist опубликовал записи солдата ВСУ о положении войск на фронте
Ходаковский об истерике "на нашей стороне баррикад": Не получается бить чужих — будем бить своих
Ходаковский осудил истерику: Советую поджать сфинктеры, сжать зубы и держать удар
В Сети высмеяли Резникова на танке НАТО: не доедет до Москвы
СВО может отправить "Терминаторы" в отставку
Российские учёные нашли способ профилактики ишемического инсульта Анастасия Жукова Уникальная Инна Чурикова навсегда останется одной из величайших русских актрис в истории Анжела Якубовская Штурм Зимнего дворца: похмелье от победы Дмитрий Соколов
МиГ-31К под Новгородом вызвал панику на Украине
Германия вправе начать военные действия против РФ — Клаус Кресс
В Британии назвали главный "козырь" России на Украине
В Британии назвали главный "козырь" России на Украине
Последние материалы
ЕС "активировал" новый пакет санкций против России
Немцы усыпали цветами подбитый на Украине российский танк Т-72, который установили в Берлине
WP: Киев перестаёт верить в собственную победу над Россией
Поляки заметили "двойника" Зеленского во время встречи с Байденом: "Сразу два наркомана"
26 февраля: Тульский оружейный завод, микробы и джаз
26 февраля рождаются очень чувствительные Рыбы
США запретили поставлять в Белоруссию и Россию смартфоны дороже 300 долларов
Опубликовано видео ракетного удара ВСУ по карете скорой помощи в Донецке
ВСУ заявили BBC, что тяжёлые бои с ВС РФ за Угледар идут круглосуточно
Шольц не смог убедить Моди занять антироссийскую позицию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников