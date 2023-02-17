За 30 лет существования "Газпрома" сейчас газовая корпорация столкнулась с сильнейшими вызовами, заявил аналитик Проектного центра по энергопереходу и ESG "Сколтеха" Сергей Капитонов.
По словам эксперта, давние и многолетние отношения с Европой в газовой сфере попросту развалились.
"Сейчас "Газпром" столкнулся с наибольшими вызовами в своей истории, потому что до этого мы видели многолетнее сотрудничество с Европой, всё развивалось поступательно и каждый год поставки росли. В настоящий момент мы — в силу политических и иных причин — можем допускать, что европейский рынок уже не будет являться точкой роста", — пояснил аналитик РИА Новости.
Однако, как подчеркнул Капитонов, точки роста для компании не только остались, но и появились новые горизонты для развития.
"Следующий аспект — новые рынки… Можно создать альтернативы (европейскому рынку — Прим. ред.), но нужно понимать, что эти альтернативы возникнут не завтра, не к 2025 году", — заявил эксперт.
Как уточнил Капитонов, в частности, новые рынки развиваются в направлениях:
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