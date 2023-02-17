РИА Новости: "Газпром" столкнулся с сильнейшими за 30 лет вызовами — сотрудничество с ЕС развалилось

1:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

За 30 лет существования "Газпрома" сейчас газовая корпорация столкнулась с сильнейшими вызовами, заявил аналитик Проектного центра по энергопереходу и ESG "Сколтеха" Сергей Капитонов.

По словам эксперта, давние и многолетние отношения с Европой в газовой сфере попросту развалились.

"Сейчас "Газпром" столкнулся с наибольшими вызовами в своей истории, потому что до этого мы видели многолетнее сотрудничество с Европой, всё развивалось поступательно и каждый год поставки росли. В настоящий момент мы — в силу политических и иных причин — можем допускать, что европейский рынок уже не будет являться точкой роста", — пояснил аналитик РИА Новости.

Однако, как подчеркнул Капитонов, точки роста для компании не только остались, но и появились новые горизонты для развития.

"Следующий аспект — новые рынки… Можно создать альтернативы (европейскому рынку — Прим. ред.), но нужно понимать, что эти альтернативы возникнут не завтра, не к 2025 году", — заявил эксперт.

Как уточнил Капитонов, в частности, новые рынки развиваются в направлениях:

Китая,

Южной и Центральной Азии,

страны СНГ.

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