Силуанов оценил включении ЕС России в "чёрный список" по налогам: никаких последствий

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Решение Евросоюза включить Россию в "чёрный" налоговый список исключительно политическое и оно не повлечёт никаких для российской стороны последствий, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

"Это исключительно политическое решение. С министерством финансов этот вопрос не обсуждался, каких-либо пояснений от нас не спрашивали, поэтому это очередной недружественный акт. Так к этому, собственно, и надо относиться. Какие последствия? Да нет, никаких последствий", — пояснил Силуанов РИА Новости.

По его словам, ни на экономический, ни на бюджетный сегмент в России решение ЕС никак не повлияет.

В минувший вторник Евросоюз сообщил о включении России в "чёрный список" по налогам, как страну, которая не сотрудничает в этом вопросе с другими юрисдикциями.

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