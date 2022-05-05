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Автор Екатерина Широкова

Экономист Николаев посоветовал россиянам "оставить в покое" доллар и евро

Экономика

С обменом валюты на рубли не стоит спешить, считает экономист Игорь Николаев. По его словам, без острой нужды не стоит "сломя голову" менять доллары и евро.

Как подчеркнул экономист, ограничения в отношении России будут постепенно смягчаться, и, возможно, валюта вновь пойдёт в рост.

"Если есть срочная необходимость получить рубли, конечно, нужно продать валютные запасы. Если нет, то торопиться не нужно. Мы видим, что сейчас ограничения постепенно смягчаются, стало быть, ничто не помешает продать доллары позднее", — пояснил Николаев в беседе с МК.

Однако несмотря на прогнозы, "бежать" в обменник, чтобы купить валюту тоже не стоит. По словам экономиста, имеет смысл обменять рубли только в том случае, если сбережения в обозримом будущем не понадобятся.

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Автор: Екатерина Широкова
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