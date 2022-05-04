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Автор Игорь Рябов

Le Figaro: спецоперация на Украине стала началом краха гегемонии доллара

Мир

Спецоперация Вооружённых сил РФ на Украине стала началом конца для доллара, сообщает французская газета Le Figaro.

Le Figaro: спецоперация на Украине стала началом краха гегемонии доллара

Автор материала считает, что гегемония американской валюты неизбежно произошла бы, однако ситуация на Украине подтолкнула этот процесс.

США превратили доллар в оружие массового поражения, когда заморозили золотовалютные резервы Центробанка РФ на сумму 300 миллиардов долларов, пишет журналист.

Этот прецедент дал понять странам, которые хранят свои резервы в долларах, что они не застрахованы от кражи денег со стороны США, указано в статье.

За последние 100 лет доллар стал самой популярной валютой в мире, однако он всегда зависел от того, как развивается мировая история. После того, как Россия отказалась принимать оплату в долларах за поставки газа, американская валюта начинает утрачивать универсальный статус, подчеркнул автор материала.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша доллар украина
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