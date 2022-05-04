Le Figaro: спецоперация на Украине стала началом краха гегемонии доллара

Спецоперация Вооружённых сил РФ на Украине стала началом конца для доллара, сообщает французская газета Le Figaro.

Автор материала считает, что гегемония американской валюты неизбежно произошла бы, однако ситуация на Украине подтолкнула этот процесс.

США превратили доллар в оружие массового поражения, когда заморозили золотовалютные резервы Центробанка РФ на сумму 300 миллиардов долларов, пишет журналист.

Этот прецедент дал понять странам, которые хранят свои резервы в долларах, что они не застрахованы от кражи денег со стороны США, указано в статье.

За последние 100 лет доллар стал самой популярной валютой в мире, однако он всегда зависел от того, как развивается мировая история. После того, как Россия отказалась принимать оплату в долларах за поставки газа, американская валюта начинает утрачивать универсальный статус, подчеркнул автор материала.