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Автор Ольга Лебедева

Испания лишится газа из Алжира, если решит им "делиться"

Экономика

Алжир, обладающим вторыми по величине запасами газа в Африке, объявил, что прекратит поставки голубого топлива в Испанию, если она будет перенаправлять его "третьим странам”.

Испания лишится газа из Алжира, если решит им "делиться"

Предупреждение последовало за решением Мадрида "делиться" газом с Марокко.

"Природный газ, поставляемый в Испанию, назначение которого не является иным, как предусмотренным контрактами, будет рассматриваться как нарушение договорных обязательств, — заявило в среду министерство энергетики Алжира. — Такой шаг Мадрида может привести к расторжению контракта между Sonatrach и ее испанскими клиентами”.

  • Sonatrach — государственная газовая компания Алжира, которая поставляла более 40% мадридского импорта природного газа в 2021 году.

В марте Алжир отозвал своего посла из Мадрида после того, как Испания поддержала Марокко, бывшую свою колонию, в споре с Алжиром о Западной Сахаре.

Марокко рассматривает Западную Сахару как часть своей территории и планирует предоставить ей автономию, в то время как Алжир поддерживает движение "Фронт Полисарио", которое настаивает на независимости района, населенного более чем полумиллионом человек.

Противостояние между соседями привело к разрыву дипломатических отношений Алжира с Рабатом в прошлом году.

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Автор: Ольга Лебедева
Темы газ алжир испания марокко
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