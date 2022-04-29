Алжир, обладающим вторыми по величине запасами газа в Африке, объявил, что прекратит поставки голубого топлива в Испанию, если она будет перенаправлять его "третьим странам”.
Предупреждение последовало за решением Мадрида "делиться" газом с Марокко.
"Природный газ, поставляемый в Испанию, назначение которого не является иным, как предусмотренным контрактами, будет рассматриваться как нарушение договорных обязательств, — заявило в среду министерство энергетики Алжира. — Такой шаг Мадрида может привести к расторжению контракта между Sonatrach и ее испанскими клиентами”.
В марте Алжир отозвал своего посла из Мадрида после того, как Испания поддержала Марокко, бывшую свою колонию, в споре с Алжиром о Западной Сахаре.
Марокко рассматривает Западную Сахару как часть своей территории и планирует предоставить ей автономию, в то время как Алжир поддерживает движение "Фронт Полисарио", которое настаивает на независимости района, населенного более чем полумиллионом человек.
Противостояние между соседями привело к разрыву дипломатических отношений Алжира с Рабатом в прошлом году.
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