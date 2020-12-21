Пустынник Дональд. Трамп озаботился Западной Сахарой

Что "зацепило" Дональда Трампа в современном положении Западной Сахары? Территория, которую "бросила" Испания и которая особенно не просит независимости в ООН? Ситуацию на севере Африки разъясняет "Правде.Ру" африканист, доцент факультета мировой политики МГУ Наталья Пискунова.

Любовь Степушова: Новость, практически незамеченная в России, — Дональд Трамп признал суверенитет Марокко над Западной Сахарой. Это бывшая колония Испании, получившая от нее независимость, но из-за ее позиции она не смогла организоваться в государство. Расскажите, в чем состоит конфликт?

— Прежде всего, хотела бы отметить, что решение о признании или непризнании какого бы то ни было государства может принимать только Организация Объединенных Наций. Это закреплено в Уставе ООН в 1945 году и не менялось на протяжении 75 лет. Заявления отдельных политиков, будь то лидер Китая, США, любого государства, являются именно политическими заявлениями. Вопросы признания легитимности любого государства от политического лидера могут иметь только дипломатический посыл.

Заявление Трампа вполне в его стиле, помимо модного и хорошо известного ему слова "хайп", это будет означать, что возможны некие дипломатические изменения в отношениях между США, Марокко и Западной Сахарой. США более 60 лет не признавали Западную Сахару даже как просто политическое формирование, не давали нигде право голоса. То есть геополитически она не волновала США до 45 года и до Трампа.

Давайте кратко вернемся к историческому сюжету, чтобы понять, почему это так интересно.

— Давайте.

— Интересна ситуация потому, что есть как собственно непризнанные государства, так и те, которые особо и не хотят никакого признания. В той же Африке — Пунтленд, Сомали, Маахир.

— Анклавы на юге Африки?

— Западная Сахара входит в число таких, которые особенно и не просили признания в ООН. А вот Дональд Трамп вдруг взял на себя миссию всей ООН, но это заявление должно характеризовать больше Трампа и его стиль высказываний, нежели всю мировую политику.

Обратимся к началу истории. После Второй Мировой войны регион Западной Сахары был частично захвачен, поскольку это стратегические пункты, морские порты и прочее. Соответственно, начались массовые движения сопротивления. Выход из Африки Испании и Франции длился до 1975 года с боями и потерями. Испании очень не хотелось терять колонии, но делать было нечего: разруха после войны, содержать колонии и поддерживать старые способы торговли было уже невозможно. Так что было принято решение колонии все же отдать.

Тогда Испания оказалась заложницей ситуации, так как Западная Сахара очень стратегически удобна не только для Африки, но и для Европы. Там и Гибралтар — ворота в Средиземное море, в Атлантику. Массовые торговые пути из обеих Америк в Европу, обходной путь товаров из Советского Союза — Гибралтаром пользовались абсолютно все государства.

Терять финансовые поступления оттуда не хотелось ни Испании, ни Великобритании. Европейская часть Гибралтара — это территория Испании, то есть ЕС. А на востоке есть колония Гибралтар, где необходима британская виза. Эти символы и напоминают, что до конца колонии не разрушены. В общем, Испания решила эту Западную Сахару просто бросить. Марокко бы с радостью взяло бы этот кусок, потому что это выход к Атлантике. Не столько речь про ресурсы, но Марокко тогда получило бы все те транспортные преимущества, стратегические преимущества и стало бы очень важным и сильным игроком в плане транзита абсолютно всех грузов, а также военных судов, которые идут через Гибралтар.

В 50-60-е годы и в Испании, и в Марокко была слабая власть. Политического решения они предложить не могли, а в ООН была массовая поддержка со стороны СССР и США этой темы — сбросить иго колониализма, избавиться от метрополий, чтобы государства были свободными. Эта прекрасная идея напоролась на серьезные препятствия. При отсутствии опыта управления и самостоятельных экономических структур все это быстро превращается в междоусобную войну, что и произошло.

Чем интересна территория

— По какому принципу от Западной Сахары отделилось Марокко?

— Марокко — традиционный арабский регион с достаточно сильной властью короля. У них не было возможности удержать все эти племена берберов, кочевников, прочих бедуинов. Часть этих племен потом перешла в ислам в 70-80-е годы. Марокко все равно поняло, что не сможет их инкорпорировать в социальные, экономические, политические структуры. Развилось военное звено у фронта освобождения Западной Сахары, но толком не получило поддержки.

Никогда не было задачи привести Западную Сахару в ООН и сделать полноправным членом. Вот такие точки при этом достаточно выгодны, потому что там процветает черный рынок и вооружений, и алмазов, и чего угодно еще.

— А что именно в Западной Сахаре ценное: нефть, золото, алмазы, угодья, люди?

— Тут данные геологоразведки не очень точны, потому что доступ туда ограничен. Говорили, что в предгорьях есть шанс залегания нефти, ювелирных металлов и так далее. Алмазы — это ближе к Камеруну. Главное — геостратегическая важность. Тот, кто обладает контролем за проходом через Гибралтар, обретает огромный вес в не только европейской, а мировой политике.

— Трамп назвал независимость региона нереалистичным вариантом. А какие там силы вообще? Там вроде стена между южной частью, контролируемой Фрелимо, и той, что контролирует Марокко?

— Да, там защитное сооружение, чтобы не было бесконтрольного перехода. И я бы сравнила ситуацию с северным и южным Суданом, которые более 40 лет пытались запрещать переходы, племена воевали. Но в итоге Южный Судан после референдума, после вмешательства США, Китая, ООН получил независимость и официально признан.

Думаю, что перспектива по Западной Сахаре есть, но тут не заявление Трампа сыграет, а если будет концепт лидеров, если несколько ключевых государств мира — Россия, США, Китай, Великобритания, Франция — соберутся на Совбезе и примут решение: сделаем совместное управление, например, с Марокко или проведем референдум, или дадим независимость, скажем, югу Западной Сахары.

Может быть более усиленная опека ООН для построения в Западной Сахаре современного государства. С участием Марокко, без участия Марокко — это другой вопрос. Конфликт не решается потому, что конфликтом никто не занимался из принципиальных игроков.