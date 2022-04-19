В Латвии официально объявлен энергетический кризис

Власти Латвии объявили в стране энергетический кризис до конца года. Имеющиеся запасы нефтепродуктов запрещено вывозить за границу, а на использование их внутри Латвии необходимо получить особое разрешение, сообщает агентство LETA.

По его данным, на сегодняшний день в стране имеются запасы нефти на три месяца. Согласно распоряжению латвийского кабмина, субъектам экономики разрешено их использовать.

"Разрешён выпуск на рынок резервов безопасности нефтепродуктов", — отмечает агентство.

Доступ к резервным нефтепродуктам получат только лицензированные розничные продавцы, которые будут обязаны обратиться за разрешением в госбюро контроля за строительством. За порядком распределения запасов, а также за тем, чтобы нефтепродукты не вывозились за пределы Латвии, будут следить полиция и служба государственных доходов.