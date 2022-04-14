Власти Литвы приучают соотечественников к мысли, что зимой им будет холодно

Прибалтийские государства наряду с Польшей являются наиболее рьяными сторонниками идеи немедленного прекращения всех связей с Россией. В том числе и в том, что касается поставок энергоносителей.

В Литве, например, ранее отчитались о том, что более не импортируют природный газ из России. Поставки идут через СПГ-терминал, который был построен в порту Клайпеды.

Но вот премьер-министр страны Ингрида Шимоните признала, что мощности этого терминала может не хватить в зимний период. Ведь речь идёт не только о Литве, но также об Эстонии и Латвии.

По словам Шимоните, грядущий отопительный сезон после отказа от российского газа не будет "очень комфортным".

"Надо оценивать не только терминал (СПГ), но и всю инфраструктуру, которая у нас есть: и Инчукалнское газохранилище (в Латвии), и газопроводы, которые у нас есть, — и тогда уже в таком общем пакете все три страны могли бы функционировать, но это уже не будет очень комфортным функционированием", — сказала Шимоните в эфире Новостного радио Литвы.

По её словам, теоретически возможна ситуация, "когда очень-очень холодная зима и, соответственно, очень-очень большое потребление газа, поэтому, возможно, будут необходимы какие-нибудь ограничения некоторым крупным потребителям".

Высказалась премьер-министр предельно аккуратно. И постаралась не слишком пугать обывателей, ограничившись упоминанием только "крупных потребителей", да и то "некоторых". Хотя как подобные ограничения скажутся на работе таких предприятий и, соответственно, их сотрудников — тоже вопрос.

Стоит отметить, что минувшей осенью в Европе были очень напряжены по поводу роста цен на газ. Ожидали серьёзных проблем, если зима окажется холодной. Но в этом году повезло, сильных холодов не было. Тех запасов газа, что было, хватило.

От чиновников в европейских государствах уже неоднократно звучали призывы к своим соотечественникам понизить температуру отопления в домах, дабы снизить зависимость от импорта газа из России. Под лозунгом "Получай, Путин!", как выразилась одна из еврочиновниц. Правда на таком энтузиазме едва ли получится долго выезжать. Так и есть ли он, этот энтузиазм…

Отметим, что речь идёт о Прибалтике, где крупных промышленных предприятий не так чтобы много. А вот в Германии ситуация другая. И тамошние промышленники буквально умоляют политиков не спешить с резкими движениями относительно поставок энергоносителей из России.

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