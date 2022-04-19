Индия после почти двухмесячного перерыва возобновила экспортные поставки своих продовольственных товаров в Россию. Об этом сообщает газета The Economist Times.
По данным издания, контейнеры с чаем, кофе, рисом, фруктами и морепродуктами ещё на прошлой неделе были отправлены российским импортерам. Поставки в основном осуществляются через порты Грузии, а платежи проводятся через Сбербанк, Альфа-банк и Bank of Maharasthra в рублях или рупиях, а также в редких случаях в евро.
Поставки индийских товаров в Россию были приостановлены после начала спецоперации на Украине из-за логистических трудностей и проблемах в банковских транзакциях.
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