Индия возобновила поставки продовольственных товаров в Россию

Индия после почти двухмесячного перерыва возобновила экспортные поставки своих продовольственных товаров в Россию. Об этом сообщает газета The Economist Times.

По данным издания, контейнеры с чаем, кофе, рисом, фруктами и морепродуктами ещё на прошлой неделе были отправлены российским импортерам. Поставки в основном осуществляются через порты Грузии, а платежи проводятся через Сбербанк, Альфа-банк и Bank of Maharasthra в рублях или рупиях, а также в редких случаях в евро.

Поставки индийских товаров в Россию были приостановлены после начала спецоперации на Украине из-за логистических трудностей и проблемах в банковских транзакциях.