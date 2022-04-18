В Индии транспортные компании устроили забастовку из-за цен на СПГ

Профсоюзы водителей такси, микроавтобусов и авторикш в столице Индии Нью-Дели вышли на массовую забастовку из-за роста цен на топливо. Протестующие требуют пересмотреть тарифы за проезд. Между тем движение на столичных улицах практически парализовано.

Как сообщают индийские издания, цена на проезд не менялись в стране с 2015 года, тогда, как только за текущие 12 месяцев стоимость СПГ выросла на 60%.

"С 2015 года тарифы агрегаторов не повышались, и мы много раз протестовали против этого, но правительство не обратило на это внимания. Мы решили объявить бессрочную забастовку с понедельника, поскольку администрация Нью-Дели не предприняла никаких действий, чтобы снизить цены на топливо и пересмотреть тарифы", — цитирует одного из участников забастовки The Indian Express.

Бастующие требуют от правительства поднять цены за проезд, либо "удержать" стоимость на топливо. Однако как стало позже известно, митинговать перевозчики намерены всего один день.