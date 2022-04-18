Росавиация продлила ограничение полётов в аэропорты юга и центра РФ

Росавиация продлила временный запрет на полёты в ряд аэропортов на юге и в центральной части РФ до 25 апреля.

"До 03:45 часов по московскому времени 25 апреля 2022 года продлён режим временного ограничения на полёты в 11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста", — сообщает официальный сайт Росавиации.

В связи с тем, что полёты в ряд городов не осуществляются, авиакомпаниям рекомендовали организовать перевозки по альтернативным маршрутам. Для этих целей предлагается использовать аэропорты в Сочи, Волгограде, Минеральных Водах, Ставрополе и Москве.

Полёты в ряд российских аэропортов прекращены с 24 февраля в связи с началом специальной военной операции на Украине, поскольку посадку гражданских самолётов в них признали небезопасной. Действие режима временного ограничения на полёты продлевалось уже несколько раз.