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Автор Владимир Васютченко

Эксперты оценили вероятность дефицита импортных товаров в РФ

Экономика

Возникновение дефицита импортных товаров в РФ маловероятно, считают эксперты.

Эксперты оценили вероятность дефицита импортных товаров в РФ

Как отметил в беседе с Pravda.Ru директор центра развития потребительского рынка московской школы управления "Сколково" Илья Ломакин-Румянцев, в настоящее время в стране более вероятны перебои с поставками овощей, чем зарубежной техники.

"Сейчас могут быть проблемы с овощами. Но это обычная сезонная история… А если говорить об электронике, — какие-то позиции ассортимента исчезнут, какие-то — появятся. Произойдёт смена поставщиков", — заявил эксперт.

Он напомнил, что значительная часть поставляемой в РФ зарубежной техники, несмотря на бренды, принадлежащие компаниям США и ЕС, производятся в Китае, Вьетнаме и Индонезии.

"С учётом принятого решения о возможности параллельного импорта с нарушением норм защиты интеллектуальной собственности, готов допустить, что китайские компании или прочие компании-производители, так или иначе, могут начать поставлять запчасти", — сказал Ломакин-Румянцев.

По его мнению, бизнес будет искать возможности замещения выпадающих товарных позиций, если не будет жёсткого централизованного регулирования.

С этим согласен старший научный сотрудник Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Вадим Новиков.

"Дефицитными в строгом смысле слова, то есть такими, которые сложно купить даже при наличии денег, могут стать только те товары, на которые правительство попробует регулировать цены", — заявил эксперт, подчеркнув, что во всех остальных случаях товары останутся на полках.

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Автор: Владимир Васютченко
Темы илья ломакин-румянцев
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