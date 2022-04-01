Составлен список товаров, которые станут дефицитными в ближайшие месяцы

В России в ближайшие месяцы особых проблем с продуктами не ожидается, а вот некоторые импортные товары и привычные услуги могут стать дефицитными, сообщает "Прайм" со ссылкой на главу Ассоциации по защите прав потребителей Дмитрия Янина.

По его словам, точно сказать, какие именно зарубежные товары могут на время исчезнуть из российских магазинов, сложно, так как процесс введения западными странами санкций против России ещё не завершен.

Эксперт считает, что ситуация также зависит от того, какие зарубежные компании будут ограничены в праве работать в РФ и насколько жесткими окажутся ограничения.

По предварительным данным, дефицитными могут стать техника, электроника и комплектующих для них. Не исключено сокращение авиарейсов по России из-за удорожания билетов, число доступных для туристов стран также сократиться. Янин отмечает, что с учетом роста банковских ставок возникают вопросы с доступной ипотекой.

На фоне антироссийских санкций многие россияне начали закупать впрок продукты длительного хранения. Цены на еду устремились вверх, и даже возник дефицит некоторых товаров. Например, сахара. Видеоролики со штурмующими выкаченные со склада магазина тележки с сахаром заполонили соцсети. Насколько разумно такое поведение? Об этом в интервью Pravda. Ru рассказал предприниматель Илья Завельский.