Против крупнейшего производителя сахара открыто дело

Против сахарной компании "Продимекс" открыто административное дело, сообщает Федеральная антимонопольная служба на своём официальном сайте. Крупнейшего производителя сахара в России обвиняют в ценовом сговоре с розничными сетями.

Как утверждают сотрудники ФАС, "Продимекс" координировал деятельность ряда крупных ритейлеров, что привело к повышению цен на сахар для рядового потребителя. Эти действия была предприняты в условиях повышенного спроса на продукцию компании.

Подобные нарушения были выявлены в ходе внеплановой проверки организации. В случае подтверждения обвинений ФАС, "Продимекс" будет вынужден заплатить штраф из-за нарушения закона о защите конкуренции.