Против сахарной компании "Продимекс" открыто административное дело, сообщает Федеральная антимонопольная служба на своём официальном сайте. Крупнейшего производителя сахара в России обвиняют в ценовом сговоре с розничными сетями.
Как утверждают сотрудники ФАС, "Продимекс" координировал деятельность ряда крупных ритейлеров, что привело к повышению цен на сахар для рядового потребителя. Эти действия была предприняты в условиях повышенного спроса на продукцию компании.
Подобные нарушения были выявлены в ходе внеплановой проверки организации. В случае подтверждения обвинений ФАС, "Продимекс" будет вынужден заплатить штраф из-за нарушения закона о защите конкуренции.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Бастрыкин поручил установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими.
Бастрыкин поручил установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими.