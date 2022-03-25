Бывший замминистра сельского хозяйства назвал причины роста цен на сахар

Ажиотажный спрос на сахар в России вызван не его дефицитом, а другими причинами. Такое мнение высказал экс-заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонид Холод.

Он отметил в беседе с "Радио 1", что сахара в стране производится достаточно для удовлетворения обычного платежеспособного спроса. Но люди поверили слухам, подогреваемым СМИ, что скоро вообще не будет продуктов. А также испугались резкого роста цен перед началом сезона заготовок.

Холод уточнил, по что рыночным законам, превышение спроса над предложением даже в локальном варианте означает повышение цен. А в этих условиях у торговцев появляется соблазн придержать товар, чтобы затем продать его дороже.

По мнению экс-чиновника, ФАС среагировала на рост цен вполне нормально. И это поможет успокоить панику среди россиян, так как торговые сети товар придерживать из-за проверок уже на станут, а будут вынуждены выкладывать на прилавки все складские запасы.