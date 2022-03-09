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Автор Светлана Нерадовская

Кто может заменить спрос IT-компаний на российском рынке, рассказа политтехнолог

Экономика

С российского рынка массово уходят крупнейшие производители электроники, IT-компании, рождая резонный вопрос: кто их заменит, и придётся ли российским потребителям жить на китайской продукции.

Кто может заменить спрос IT-компаний на российском рынке, рассказа политтехнолог

Как напомнил корреспонденту Pravda. Ru политтехнолог, гендиректор коммуникационного агентства "МаркеловГрупп" Сергей Маркелов, производственные мощности всех компаний, покидающих российский рынок, находятся в Китае, который пока поддерживает Россию.

Эксперт предполагает, что Россия может пойти по примеру Китая, "который уже на 80% давно переболел этой историей, которая у нас только начинается".

"То есть он уже давно внаглую забирает технологии, он уже давно плюнул на это патентное право. Он уже давно, условно, дырку сделал не такую, угол изменил и запускает iPhone. И никто уже ничего не может доказать, что где они скопировали, где не скопировали. Они научились делать от аппаратов для бомжей и компьютеров и до суперкомпаний, которые спокойно это все будут брать", — пояснил Маркелов.

Эксперт считает, что Россия спокойно может покупать технологии и микрочипы из Китая, Тайваня, а составные части — из Таиланда, Малайзии, и стимулировать их к тому, чтобы они "быстренько придумали" то, чего не хватает.

"Тем более они это уже все прошли: воровство, плевание на технологические американские компании. Тайвань и Китай все это прошли. Они уже давно научились, технологии отлажены, никто там ничего не докажет, туда даже побоятся соваться. Это нас может спасти, по крайней мере, в экстренной, в острой фазе. А потом будем делать переналадку", — сказал Маркелов.

Эксперт добавил, в наше время вообще невозможно заблокировать отдельно взятую страну, к тому же ситуация в мире будет постоянно меняться, что будет играть на руку России.

В последние дни из-за спецоперации России на Украине в рамках санкционной политики с российского рынка массово уходят зарубежные бренды в разных сферах, сообщая о приостановке своей деятельности до дальнейших распоряжений.

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В России вводятся масштабные меры поддержки IT компаний
Автор: Светлана Нерадовская
Темы китай
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