Учёный оценил отмену поставок процессоров Intel: "Помогут Китай и Казахстан"

Научный сотрудник Института радиотехники и электроники Денис Корбаков в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал решение компаний Intel и AMD, которые производят процессоры и видеокарты для компьютеров, уйти с российского рынка из-за военной спецоперации РФ по принуждению к миру в ЛДНР и на Украине.

"Я думаю, что уход этих корпорации не очень сильно отразится на IT-сфере. Через месяц-два всё вернётся на круги своя. Специалисты пока никак не переживают по этому поводу, потому что есть остатки компонентов на складах. Ещё помогут Китай, Казахстан, который закупит, а мы перекупим", — объяснил эксперт.

Вместе с этим он напомнил, что аналогов продукции Intel и AMD в России не существует. Даже "Эльбрусы" собирают на основе тайваньских микросхем, отметил специалист.

"У нас сыры тоже под санкциями с российской стороны, но они всё равно поставляются в нашу страну. Я думаю, что Intel найдут какие-то серые схемы завоза сюда процессоров, потому что рынок никто терять не хочет. Я и мои коллеги из-за этой ситуации вообще пока не переживаем", — заключил Корбаков.

Ранее корпорации Intel и AMD объявили, что больше не станут поставлять свои товары на территорию РФ. Соответствующее решение руководство компаний приняло из-за антироссийских ограничений со стороны Запада и критики военной миссии Москвы на Украине.

"В связи с санкциями, введёнными против России Соединёнными Штатами и другими странами, AMD приостанавливает продажи и распространение своей продукции в России и Белоруссии", — сказали представители компании, слова которых цитирует издание Tom's Hardware.

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