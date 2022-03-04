Компании Intel и AMD отменили поставки процессоров и видеокарт в РФ и Белоруссию

Корпорации Intel и AMD, которые производят процессоры и видеокарты, сообщили решение о поставках своих товаров на территорию России. Компании официально предупредили, что уходят с рынка нашей страны.

"В связи с санкциями, введёнными против России Соединёнными Штатами и другими странами, AMD приостанавливает продажи и распространение своей продукции в России и Белоруссии", — заявили представители корпорации, слова которых приводит интернет-издание Tom's Hardware.

В Intel раскритиковали решение властей РФ запустить военную спецоперацию по принуждению к миру на территории ЛДНР и Украины. При этом известно, что видеокарты и процессоры данных компаний необходимы для обычных пользователей ПК.

Ранее из России ушли, например, следующие корпорации:

Visa и Mastercard, Google Pay и PayPal;

Audi, Rolls-Royce, Porsche, BMW, Skoda, Toyota;

Nokia, Apple, HP;

Twitch, Steam, OnlyFans;

Nike, H&M;

Walt Disney, WarnerBros, Sony Pictures, Universal Pictures, Netflix.

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