Корпорации Intel и AMD, которые производят процессоры и видеокарты, сообщили решение о поставках своих товаров на территорию России. Компании официально предупредили, что уходят с рынка нашей страны.
"В связи с санкциями, введёнными против России Соединёнными Штатами и другими странами, AMD приостанавливает продажи и распространение своей продукции в России и Белоруссии", — заявили представители корпорации, слова которых приводит интернет-издание Tom's Hardware.
В Intel раскритиковали решение властей РФ запустить военную спецоперацию по принуждению к миру на территории ЛДНР и Украины. При этом известно, что видеокарты и процессоры данных компаний необходимы для обычных пользователей ПК.
Ранее из России ушли, например, следующие корпорации:
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