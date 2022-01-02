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Автор Владимир Васютченко

Максимальный за 13 лет объём газа добыл "Газпром" в 2021 году

Экономика

Объём газа, добытого в 2021 году "Газпромом", составил 514,8 млрд кубометров — этом максимальный показатель для компании за последние 13 лет, заявил глава холдинга Алексей Миллер.

Максимальный за 13 лет объём газа добыл "Газпром" в 2021 году

По его словам, по сравнению с предыдущим годом добыча газа компанией увеличилась на 62,2 млрд кубометров.

"Прирост добычи "Газпрома" покрыл львиную долю роста мирового потребления газа в 2021 году", — цитирует Миллера ТАСС.

По словам главы холдинга, в прошлом году компания экспортировала в дальнее зарубежье 185,1 млрд кубометров газа, что на 5,8 млрд кубометров больше, чем годом ранее.

Миллер отметил, что в 2021 году закупки газа из РФ увеличили 15 стран, в том числе ФРГ — на10,5%, Турция — на 63%, Италия — на 20,3%.

На российский рынок, согласно предварительным данным, в 2021 году поставлено 257,8 млрд кубометров газа, что стало максимумом с 2013 года. По сравнению с предыдущим годом объём поставок увеличился на 31,9 млрд кубометров.

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Автор: Владимир Васютченко
Темы газпром алексей миллер
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