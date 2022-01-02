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Автор Владимир Васютченко

РФ снизила транзит газа через Украину в Словакию

Мир

Транзит российского газа через Украину в Словакию резко сократился.

РФ снизила транзит газа через Украину в Словакию

Как сообщает Reuters со ссылкой на данные словацкого оператора трубопроводов Eustream, заявленная РФ на 2 января транзитная мощность стала минимальной с 25 февраля 2021 года - 375,529 МВт-ч. Днём ранее было заявлено 524,134 МВт-ч, а 31 декабря - 887,094 МВт-ч.

Также сообщается, что в воскресенье не были возобновлены поставки российского газа в Германию по проходящему через Польшу газопроводу "Ямал — Европа".

По данным немецкого сетевого оператора Gascade, по газопроводу идут реверсные поставки из ФРГ в Польшу, поскольку «Газпром» 13-й день подряд не заказывает прямую прокачку на аукционах на день вперёд, а также на внутредневных торгах.

До этого, с 17 декабря по 20 декабря, компания уменьшала объёмы бронирования транзитных мощностей "Ямала — Европы".

На состоявшейся 23 декабря пресс-конференции президент РФ Владимир Путин объяснил отказ "Газпрома" от бронирования прокачки по "Ямалу — Европе" отсутствием заявок на покупку газа.

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