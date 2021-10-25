Инфляция - новый вид реальности, примета пандемии

В воскресенье гендиректор Twitter опубликовал прогноз, согласно которого скоро мир накроет волной гиперинфляции. Да такой, что "ситуация в мире изменится".

Насколько эти опасения обоснованы? И чего следует ожидать россиянам, а главное — как к этому готовиться? Об этом в беседе с Pravda. Ru рассуждал экономист Владимир Климанов, директор Центра региональной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС.

По его словам, подобные заявления (а их в последнее время появилось немало) имеют под собой основу:

— Связано это с тем, что в силу определенных условий 2020-2021 годов инфляция во всех странах вышла за те целевые показатели, которые были у правительств и центральных банков запланированы на этот период. Мы видим это и по ситуации в нашей стране.

Другое дело, что в России обычно уровень инфляции чуть выше, чем в тех же странах Северной Америки или Западной Европы. Поэтому для нас рост цен будет более существенным, более видимым, чем для других развитых стран мира.

Как к этому относится, сказать очень сложно, потому что мы находимся в условиях новой реальности и видим, что, например, в прошлом году из-за пандемии практически все страны мира нарастили объем государственного долга. Это произошло вынужденно в силу необходимости покрывать расходы на антикризисные, антиковидные мероприятия в условиях сжимающихся доходов в бюджет.

Мы видим, что любые экономические субъекты стали нести дополнительные издержки, связанные с необходимостью обеспечения карантинных мероприятий, а также с тем, что многие хозяйственные связи оказались разорванными.

Что делать? Нужно больше вложений в страхование, раз объективно инфляция стала выше, чем планировалась ранее. Это факт той новой реальности.

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