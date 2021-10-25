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Гендиректор Twitter предупредил, что в мире вот-вот грянет гиперинфляция

Экономика

Генеральный директор и соучредитель Twitter Джек Дорси выступил с предупреждением о том, что гиперинфляция "вдарит" в ближайшее время и изменит ситуацию в мире.

 

"Гиперинфляция изменит все. Это происходит", — написал он в своем твиттере.

Отвечая на комментарий под постом, Дорси добавил:

"Это скоро произойдет в США, а также в мире".

автоматический перевод, ЯндексПереводчик
 

Напомним, что в сентябре инфляция в США выросла на 5,4% по сравнению с предыдущим годом из-за роста потребительских цен. Об этом сообщало AP в середине октября, подчеркивая, что это самый большой рост с 2008 года.

Со своей стороны, председатель Федеральной Резервной Системы США Джером Пауэлл заявил в пятницу, что" вероятно " инфляционное давление продлится дольше, чем ожидалось ранее, и может продолжиться в следующем году" (цитата CNBC).

В этом контексте ряд экспертов согласны с Дорси. Причём многие из них связывают "грядущую инфляцию" с подскочившим спросом на биткоин.

К слову, с этим отчасти согласны и в России:

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Автор: Ольга Лебедева
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