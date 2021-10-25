Генеральный директор и соучредитель Twitter Джек Дорси выступил с предупреждением о том, что гиперинфляция "вдарит" в ближайшее время и изменит ситуацию в мире.
"Гиперинфляция изменит все. Это происходит", — написал он в своем твиттере.
Отвечая на комментарий под постом, Дорси добавил:
"Это скоро произойдет в США, а также в мире".
Напомним, что в сентябре инфляция в США выросла на 5,4% по сравнению с предыдущим годом из-за роста потребительских цен. Об этом сообщало AP в середине октября, подчеркивая, что это самый большой рост с 2008 года.
Со своей стороны, председатель Федеральной Резервной Системы США Джером Пауэлл заявил в пятницу, что" вероятно " инфляционное давление продлится дольше, чем ожидалось ранее, и может продолжиться в следующем году" (цитата CNBC).
В этом контексте ряд экспертов согласны с Дорси. Причём многие из них связывают "грядущую инфляцию" с подскочившим спросом на биткоин.
К слову, с этим отчасти согласны и в России:
Эксперт по криптовалютам объяснил рекордный рост биткоина
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