Акции "Русала" упали на фоне новостей об обысках в доме Дерипаски

Падение акций российской алюминиевой компании "Русала" усилилось после новостей о том, что ФБР проводит обыск в доме миллиардера Олега Дерипаски в США.

По данным Московской биржи, акции компании упали на 5,9% и теперь торгуются за 78,5 рубля за штуку.

Ранее издание NBC News сообщило, что агенты ФБР пришли с обыском в дом российского предпринимателя в Вашингтоне. В США Дерипаска находится под следствием по делу об отмывании денег и обвиняется в "угрозе жизни конкурентов, незаконном прослушивании телефонных разговоров с государственным чиновником и участии в вымогательстве и рэкете".

В начале января 2019 года Минфин США снял ведённые годом ранее санкции с En+ Group, "Русал" и "Евросибэнерго" после того, как Дерипаска уменьшил свою долю в группе ниже 44,95% и вышел из совета директоров компании.

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