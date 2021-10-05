В Ассоциации пользователей рассказали об убытках блогеров из-за сбоя Facebook

Четвёртого октября произошёл самый крупный сбой в истории корпорации Facebook. Эта социальная сеть, а также Instagram и WhatsApp не работали семь часов. Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков рассказал, кто больше всего пострадал в этой ситуации.

Сотрудники компании обновили таблицу маршрутизации, во время чего произошла ошибка, из-за которой нарушились связи, объяснил специалист в области социальных сетей. Таким образом сервер перестал работать.

Одними из самых пострадавших в результате сбоя людей оказались блогеры. Им грозят штрафы от рекламодателей, которые не получили необходимые посты о продукции и услугах в нужное время. По словам эксперта, блогеры заплатят много миллионов из-за ошибки Facebook.

"Эта история показала, что самонадеянные блогеры просчитались, потому что они не делали никаких запасных вариантов для отступления. Для многих основная площадка — Instagram, и они свою аудиторию на другие не переводили", — заключил Владимир Зыков, которого процитировал Телеканал "360".

О последствиях сбоя Pravda.Ru рассказал руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. По его мнению, эта ошибка стала ударом для репутации Facebook.

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