Эксперт назвал репутационные последствия сбоя сервисов Facebook

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в разговоре с Pravda.Ru заявил, что после сбоя "Фейсбук" понесет репутационные потери из-за шестичасовой задержки в работе его сервисов, произошедшей 4 октября. По словам эксперта, сбой социальной сети оценивается инвесторами как некратковременный.

"То, что рынок обвалился вслед за тем, как обвалился сам "Фейсбук", это говорит о том, что игроки, инвесторы оценивают проблему "Фейсбука" как некратковременную", — рассказал Колташов.

По мнению эксперта, во время сбоя "Фейсбука" инвесторы начали сбрасывать ценные бумаги компании. Это показало, что инвесторы относятся к сбою "Фейсбука" как к серьёзным изменениям в сфере социальных сетей.

Колташов также отметил, что сбой "Фейсбука" может привести к санкциям на американскую сеть.

"Сам по себе этот сбой даёт формальный повод для того, чтобы в других странах ввели ограничение на американскую сеть, тем более что она цензурируется чрезвычайно жёстко, там постоянно присутствует политическая реклама и сайт обслуживает интересы американского государства, Государственного департамента США и, самое главное, внешней американской политики" — добавил специалист.

По его мнению, "Фейсбук" может потерять миллионы пользователей из-за ненадёжности системы американской социальной сети и использования её как политического инструмента.

Ранее, 4 октября, произошёл глобальный сбой сервисов Facebook. На более чем шесть часов была приостановлена работа Facebook, Instagram и WhatsApp.

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