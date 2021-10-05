В Facebook считают, что масштабное "падение" сетей случилось из-за изменений конфигурации магистральных маршрутизаторов.
"Этот сбой в сетевом трафике оказал каскадное воздействие на способ связи наших центров обработки данных, что привело к тому, что наши службы перестали работать", — цитирует заявление инженеров Facebook РИА Новости.
Ранее глава корпорации Марк Цукерберг извинился перед пользователями в своём аккаунте Facebook за неполадки.
"Приношу извинения за сегодняшний сбой: я знаю, как сильно вы полагаетесь на наши сервисы, чтобы оставаться на связи с важными для вас людьми", — написал глава платформы.
По словам специалистов, оценить крупнейший сбой в сразу нескольких социальных сетях, можно не только по "падению" серверов, но и акционных показателей.
Почти 6 млрд долларов потерял только лично Цукерберг, капитализация ценных бумаг корпорации рухнула на $243 млн. Эксперты предположили, что часть он всё же сможет вернуть уже в этот вторник.
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