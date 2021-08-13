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"Недружественная" Чехия стала крупнейшим импортером российского оружия

Экономика

За первые шесть месяцев 2021 года Чехия потратила на российское оружие $683 млн, что превышает импорт за последние три года вместе взятые.

"Недружественная" Чехия стала крупнейшим импортером российского оружия

Прага сейчас является крупнейшим покупателем продукции российской военной промышленности.

Об этом сообщает газета "Ведомости", проанализировавшая последние данные таможенной статистики.

  • Примечательно, что активные закупки оружия Чехия начала в тот же год, когда Москва внесла её в список "недружественных стран" наряду с США.

Напомним, в апреле этого года чешские власти обвинили российские спецслужбы в причастности к взрывам на складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году и выслала наших дипломатов.

Однако ухудшение отношений, похоже, не повлияло на международную торговлю оружием. По данным "Ведомостей", рост поставок в Прагу связан не только с тем, что местные власти хотят получить российскую продукцию, но и является своеобразным транзитёром поставок в другие страны, которые не хотят напрямую сотрудничать с Москвой.

  • Алжир (купил на $603 млн) и Китай (потратил $488 млн) заняли второе и третье место среди импортеров, доведя общий объем российского оборонного экспорта — включая самолеты, оружие и боеприпасы — с начала года до $4,7 млрд.

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Автор: Ольга Лебедева
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