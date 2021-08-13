За первые шесть месяцев 2021 года Чехия потратила на российское оружие $683 млн, что превышает импорт за последние три года вместе взятые.
Прага сейчас является крупнейшим покупателем продукции российской военной промышленности.
Об этом сообщает газета "Ведомости", проанализировавшая последние данные таможенной статистики.
Напомним, в апреле этого года чешские власти обвинили российские спецслужбы в причастности к взрывам на складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году и выслала наших дипломатов.
Однако ухудшение отношений, похоже, не повлияло на международную торговлю оружием. По данным "Ведомостей", рост поставок в Прагу связан не только с тем, что местные власти хотят получить российскую продукцию, но и является своеобразным транзитёром поставок в другие страны, которые не хотят напрямую сотрудничать с Москвой.
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