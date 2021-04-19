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Москва ответила на высылку Прагой российских дипломатов

Политика

Стали известны ответные шаги Москвы в ситуации с высылкой российских дипломатов из Праги. Согласно сообщению МИД РФ, 20 чешских дипломатов стали персонами нон грата и должны уехать на родину.

Москва ответила на высылку Прагой российских дипломатов

Напомним, что ранее из Праги решили выслать 18 российских дипломатов. Чешская сторона объяснила свой шаг тем, что дипломаты — "офицеры СВР и ГРУ", а также некими "новыми данными" по ситуации вокруг взрыва во Врбетице в 2014 году. К нему, сообщает чешская сторона, причастны в том числе "представители ГРУ".

"Послу [Чехии] заявлен решительный протест в связи с недружественным актом властей Чехии в отношении персонала российской дипмиссии в Праге.

Витезславу Пивоньке сообщено, что 20 сотрудников посольства Чехии в Москве объявляются "персонами нон грата". Им предписано до <…> конца дня 19 апреля 2021 года покинуть территорию нашей страны", — указано в сообщении российского МИД.

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Чехия высылает из страны 18 российских дипломатов - Москва 24
Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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