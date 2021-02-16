Погоня за долларом: желающие купить американскую валюту ставят рекорды

Укрепление рубля по отношению к доллару и евро, как оказалось, имеет и свои минусы. На "охлаждённый" рынок налетели желающие закупиться дешёвой валютой, умудрившись "разогнать" спрос до абсолютных рекордов.

По данным, которые приводит Мосбиржа, можно отследить масштаб закупок: так, 15 февраля желающие купить доллары сформировали около 10 тысяч заявок "на завтра". Это новый рекорд за всё время ведения статистики.

При этом у желающих продать валюту набралось всего 1,7 тысячи заявок. Если сравнивать масштаб закупок, то всего за пару недель (то есть с начала февраля) он вырос примерно втрое.

Помимо очевидно "просевшего" доллара, который стал выгоден для приобретения, на желающих получить вечнозелёных американских президентов давят и следующие факторы:

ожидание новой волны санкций;

вопросы стоимости нефти;

сложная ситуация с инвестированием в РФ иностранных капиталов;

нестабильность мировых рынков продовольствия.