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Погоня за долларом: желающие купить американскую валюту ставят рекорды

Экономика

Укрепление рубля по отношению к доллару и евро, как оказалось, имеет и свои минусы. На "охлаждённый" рынок налетели желающие закупиться дешёвой валютой, умудрившись "разогнать" спрос до абсолютных рекордов.

Погоня за долларом: желающие купить американскую валюту ставят рекорды

По данным, которые приводит Мосбиржа, можно отследить масштаб закупок: так, 15 февраля желающие купить доллары сформировали около 10 тысяч заявок "на завтра". Это новый рекорд за всё время ведения статистики.

При этом у желающих продать валюту набралось всего 1,7 тысячи заявок. Если сравнивать масштаб закупок, то всего за пару недель (то есть с начала февраля) он вырос примерно втрое.

Помимо очевидно "просевшего" доллара, который стал выгоден для приобретения, на желающих получить вечнозелёных американских президентов давят и следующие факторы:

  • ожидание новой волны санкций;
  • вопросы стоимости нефти;
  • сложная ситуация с инвестированием в РФ иностранных капиталов;
  • нестабильность мировых рынков продовольствия.

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Автор: Константин Шапров
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