Укрепление рубля по отношению к доллару и евро, как оказалось, имеет и свои минусы. На "охлаждённый" рынок налетели желающие закупиться дешёвой валютой, умудрившись "разогнать" спрос до абсолютных рекордов.
По данным, которые приводит Мосбиржа, можно отследить масштаб закупок: так, 15 февраля желающие купить доллары сформировали около 10 тысяч заявок "на завтра". Это новый рекорд за всё время ведения статистики.
При этом у желающих продать валюту набралось всего 1,7 тысячи заявок. Если сравнивать масштаб закупок, то всего за пару недель (то есть с начала февраля) он вырос примерно втрое.
Помимо очевидно "просевшего" доллара, который стал выгоден для приобретения, на желающих получить вечнозелёных американских президентов давят и следующие факторы:
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