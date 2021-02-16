После сигнала ЦБ о готовности завершить цикл снижения ставки, банки России начали повышать доходность рублевых вкладов, сообщает VTimes.
Финансовые организации планируют, в том числе, регулировать ставки помощью акций или сезонных промовкладов. При этом предпосылок для значительного роста эксперты пока не видят.
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