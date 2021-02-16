Банки могут начать повышать ставки по рублевым вкладам

После сигнала ЦБ о готовности завершить цикл снижения ставки, банки России начали повышать доходность рублевых вкладов, сообщает VTimes.

Финансовые организации планируют, в том числе, регулировать ставки помощью акций или сезонных промовкладов. При этом предпосылок для значительного роста эксперты пока не видят.