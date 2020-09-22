Бизнес-омбудсмен выразил солидарность с главой Счётной палаты во мнении о необходимости поддержки малоимущих россиян и бизнеса.

Ранее глава Счётной палаты Алексей Кудрин призвал Минфин не превращать Фонд благосостояния России в "кубышку". По мнению Кудрина, увеличившиеся средства фонда следовало бы потратить на поддержку малоимущих, а также на малый бизнес, чтобы налогоплательщики не превращались в получателей госпособия по безработице.

"Когда-то мы с Алексеем Кудриным спорили, но теперь остается только солидаризироваться. Глава Счётной палаты, так же, как и я, считает, что государство может тратить на поддержку потребительского спроса гораздо больше, чем тратит. Да, и в 2020, и в 2021 году доходы федерального бюджета будут меньше расходов. Намечены масштабные заимствования, госдолг планируется довести до 21% ВВП, что само по себе нисколько не катастрофично.

Кудрин совершенно справедливо делает акцент на том, насколько скромна поддержка национальной экономики из Фонда национального благосостояния (ФНБ). В этом году — всего 350 млрд рублей. Притом что резервы даже с учетом новых расходов увеличились почти на 3 трлн рублей", — сказал уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов и призвал предпринимать более решительные действия.