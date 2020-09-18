Минфин призвали не превращать Фонд благосостояния в "кубышку"

Министерство финансов РФ призвали не превращать фонд национального благосостояния в "кубышку". Накопления фонда значительно увеличились. Средства не тратятся ни на поддержку малоимущих, ни на пострадавший бизнес.

Распорядитель фонда глава Минфина РФ Антон Силуанов ранее признал, что и на покрытие огромного дефицита бюджета 2020 года — 4 трлн рублей — эти деньги тратить тоже не будут, а станут занимать через облигации.

"Фонд национального благосостояния, главную "кубышку" правительства, тратят очень консервативно. Например, в августе 2020 года из ФНБ на финансирование дефицита бюджета было направлено только 3,6 миллиарда рублей, а по итогам года ожидается расходование примерно 350 миллиардов из этого запаса. Как известно, в кризис 2008–2009 годов было потрачено более половины резервного фонда. Если на 1 января 2009-го фонд составлял более четырёх триллионов рублей, то на 1 января 2010-го там оставалось лишь 1,8 триллиона", — написал глава Счётной палаты Алексей Кудрин в статье для РБК.

Он обратил внимание, что увеличившиеся средства фонда следовало бы потратить на поддержку малоимущих, количество которых неуклонно растёт, а также на пострадавший от пандемии малый бизнес. Чтобы налогоплательщики не превращались в получателей государственного пособия по безработице.