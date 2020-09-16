Коллекторам ограничат общение с родными и близкими должников

Финансовый комитет нижней палаты парламента РФ получил одобрение правительства и рекомендовал Госдуме принять законопроект, ограничивающий общение коллекторов с родными и близкими должников.

"Проект закона устанавливает ограничения для коллекторов в части их общения с должниками, а также их родственниками и знакомыми. В нём предлагается установить прямое обеспечение прав и интересов граждан, защиту их волеизъявления, оградив от нежелательного и неправомерного общения с коллекторами. Это можно назвать "презумпция несогласия" третьих лиц", — поясняла соавтор законопроект депутат Ирина Яровая.

На родных и близких должников сейчас оказывается необоснованное давление со стороны коллекторов. Это противоречит принципам правоотношений, считает парламентарий.