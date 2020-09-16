Финансовый комитет нижней палаты парламента РФ получил одобрение правительства и рекомендовал Госдуме принять законопроект, ограничивающий общение коллекторов с родными и близкими должников.
"Проект закона устанавливает ограничения для коллекторов в части их общения с должниками, а также их родственниками и знакомыми. В нём предлагается установить прямое обеспечение прав и интересов граждан, защиту их волеизъявления, оградив от нежелательного и неправомерного общения с коллекторами. Это можно назвать "презумпция несогласия" третьих лиц", — поясняла соавтор законопроект депутат Ирина Яровая.
На родных и близких должников сейчас оказывается необоснованное давление со стороны коллекторов. Это противоречит принципам правоотношений, считает парламентарий.
"Действующее законодательство допускает взаимодействие коллекторов с членами семьи должника, его родственниками, соседями, друзьями, коллегами без получения их предварительного согласия. Фактически сегодня третьи лица становятся субъектами давления и претензий, что противоречит принципам правоотношений, индивидуальной свободы и личной ответственности за принятые решения. Согласно проекту, коллектор сможет обращаться к близким и знакомым должника только при наличии их письменного предварительного согласия. Более того, третье лицо, давшее согласие ранее, сможет в любое время отозвать его", — подчеркнула Яровая.
Дмитрий Песков надеется, что Белоруссия всегда будет для России братской страной и союзным государством.