Правительство России переименовало Минкомсвязь в Минцифры

В России сменили официальное короткое название Министерства коммуникаций и связи.

"Правительство РФ изменило официальное сокращенное название Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ с "Минкомсвязь России" на "Минцифры России. Изменения вносятся в положение о Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ"", — говорится в сообщении кабмина.

Смена сокращённого названия объясняется тем, что название министерства сменилось ещё в 2018 году, а короткое обозначение оставалось до сих пор прежним.