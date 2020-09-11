В России сменили официальное короткое название Министерства коммуникаций и связи.
"Правительство РФ изменило официальное сокращенное название Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ с "Минкомсвязь России" на "Минцифры России. Изменения вносятся в положение о Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ"", — говорится в сообщении кабмина.
Смена сокращённого названия объясняется тем, что название министерства сменилось ещё в 2018 году, а короткое обозначение оставалось до сих пор прежним.
"В мае 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому Министерство связи и массовых коммуникаций было переименовано в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, однако сокращенное название ведомства осталось "Минкомсвязь". Необходимость переименования министерства объяснялась тем, что оно должно реализовать цифровую повестку дня, которой занимается весь мир и которая является абсолютно актуальной в России", — пояснили в пресс-службе.
Политики стирают грань сатиры и реальности.